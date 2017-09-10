⁠⁠⁠⁠⁠أمير القصيم: جهود عظيمة وراء نجاح موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أشاد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بما تحقق من نجاح متميز خلال حج هذا العام، بفضل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وحرصه الشديد على تذليل العقبات وتوفير الإمكانات ليتمكن الحجاج من أداء نسكهم في أمن وطمأنينة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات، مؤكدا أن هذا النجاح ورائه جهود عظيمة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأحد، المهنئين بعيد الأضحى، في مقدمتهم وكلاء وموظفي الإمارة، وكبار المسؤولين في الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالعيد عقب انقضاء إجازة العيد .