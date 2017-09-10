جماهير الإمارات ترحب بالأهلي قبل مواجهة بيرسبوليس الإيراني - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

رحبت الجماهير الإماراتية ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيرسبوليس الإيراني، بدوري أبطال آسيا 2017.

وأطلقت الجماهير الإماراتية هاشتاجاً حمل عنوان #أهلاًبالملكيفي_الإمارات، كنوع من أنواع الترحيب ببعثة الأهلي في أبو ظبي، قبل مواجهة الفريق الإيراني.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيرسبوليس الإيراني، يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2017، والمقرر إقامته على ملعب محمد بن زايد في نادي الجزيرة.