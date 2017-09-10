بالفيديو.. شاب يقتحم مدرسة ويٌصيب والدة تلميذ بالرأس - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شاب يقتحم مدرسة ويٌصيب والدة تلميذ بالرأس
إحدى المدارس الابتدائية الخصوصية بمدينة المحمية المغربية ، حالة من الذعر والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور ، عقب هجوم شاب في العشرينيات من عمره على المدرسة ومعه كلب ، في اولى آيام الدخول المدرسي .
ونتج عن هذا الهجوم إصابة والدة تلميذة بجرح غائر على مستوى الرأس فرض نقلها إلى المستشفى من اجل رتق الجرح، حيث تعرضت للضرب على الرأس بعصا.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18862 ] نشر منذ 31 دقيقة
هههههههه هههههههه
متعطش ماصدق على الله إن الإجازة خلصت
😡👊😠😤
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33899 ] نشر منذ 29 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, ويش السبب ,,