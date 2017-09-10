بالفيديو.. شاب يقتحم مدرسة ويٌصيب والدة تلميذ بالرأس - صحيفة صدى الالكترونية

الرباط(صدى):

إحدى المدارس الابتدائية الخصوصية بمدينة المحمية المغربية ، حالة من الذعر والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور ، عقب هجوم شاب في العشرينيات من عمره على المدرسة ومعه كلب ، في اولى آيام الدخول المدرسي .

ونتج عن هذا الهجوم إصابة والدة تلميذة بجرح غائر على مستوى الرأس فرض نقلها إلى المستشفى من اجل رتق الجرح، حيث تعرضت للضرب على الرأس بعصا.