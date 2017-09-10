 بالفيديو.. شاب يقتحم مدرسة ويٌصيب والدة تلميذ بالرأس - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. شاب يقتحم مدرسة ويٌصيب والدة تلميذ بالرأس

بالفيديو.. شاب يقتحم مدرسة ويٌصيب والدة تلميذ بالرأس
الرباط(صدى):

إحدى المدارس الابتدائية الخصوصية بمدينة المحمية المغربية ، حالة من الذعر والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور ، عقب هجوم شاب في العشرينيات من عمره على المدرسة ومعه كلب ، في اولى آيام الدخول المدرسي .

ونتج عن هذا الهجوم إصابة والدة تلميذة بجرح غائر على مستوى الرأس فرض نقلها إلى المستشفى من اجل رتق الجرح، حيث تعرضت للضرب على الرأس بعصا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 33899 ] نشر منذ 29 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, ويش السبب ,,

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