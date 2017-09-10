سفير المملكة ونظيره الإسباني بالنمسا يزوران مركز الملك عبدالله للحوار - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استقبل الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، كلاً من سفير المملكة ونظيره الإسباني المعينين حديثًا بالنمسا، خالد الجندان، وخوان سنيي منديا بمقر المركز بالعاصمة النمساوية فيينا.

وتناول اللقاء التعريف بالمركز ومهمته ورسالته، وتعزيز التعاون القائم حاليًا بين المركز والمراكز والمؤسسات العالمية ذات العلاقة، وسبل فتح المزيد من قنوات التبادل المشتركة بين المركز والمؤسسات الأخرى العاملة في مجال الحوار بين أتباع الأديان.

ورحَّب ابن معمر، بزيارة السفيرين، مشيرًا إلى أن المركز منظمة دولية نسعى من خلالها لمد جسور الحوار بين الأفراد والمؤسسات الدينية المتنوعة ؛ بدعم ومساندة مجلس الأطراف- الذي تشارك فيه الدولتان- بالإضافة إلى جمهورية النمسا والفاتيكان لترسيخ التفاهم والتعاون والتعايش بين المجتمعات عبر أدوات ووسائل متنوعة.