سيدة تخدع فتيات مغربيات توسطت لهن للتزوج من شباب أتراك - صحيفة صدى الالكترونية

الرباط(صدى):

تعرضت عشرات الفتيات المغربيات للخداع والنصب حيث قومن بدفع مبالغ مالية لسيدة مغربية تنحدر من مدينة المحمدية وتقيم بإسطمبول التركية ، مقابل التوسط لهن للزواج من شباب اتراك.

وتقوم السيدة المذكورة بالتفاوض مع الفتيات وتوهمهن بالتوسط لهن للتزوج من شباب اتراك مقابل ستة ملايين سنتيم، غير أن الضحايا ومباشرة بعد وصولهن إلى تركيا تجدن انفسهن مرغمات على الزواج من رجال أتراك كبار في السن عن طريق الفاتحة فقط، دون توثيق عقد الزواج رسميا.

ووفقا لمصادر، فإن الفتيات وبمجرد ان تطأ أقدامهن اراضي تركيا، تصطحبهن السيدة إلى بعض القرى التركية من أجل عقد قرانهن على شباب اتراك غير انهن ينصدمن بأزواج متقدمين بالسن.

وتضيف المصادر، أن الفتيات ترضخن للامر الواقع وترضين بتميم الزواج والبقاء مع ازواجهن العجائز خوفا من العار والفضيحة.