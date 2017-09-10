تعرف على صاحبة أطول ساقين في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

سجلت الروسية إيكاتيرينا ليسينا، اسمها في موسوعة ” جينيس ” للأرقام القياسية، كصاحبة أطول ساقين في العالم.

وبلغ طول الساق الأيسر للشابة الحسناء 132.8 سم، فيما بلغ طول ساقها الأيمن 132.2 سم، في حين بلغ طول جسم الفتاة مترين وخمسة سنتميترات.

يذكر أن إيكاتيرينا تبلغ من العمر 29 عاماً، وهي لاعبة سابقة في المنتخب الروسي لكرة السلة، وشاركت في العديد من المباريات وكانت عضو في الفريق الوطني الروسي.

وأنهت الشابة حياتها الرياضية قبل ثلاث سنوات بدخولها عالم الأزياء وقد أنجبت عام 2011 ابنها الأول.