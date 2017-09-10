 تعرف على صاحبة أطول ساقين في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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تعرف على صاحبة أطول ساقين في العالم

تعرف على صاحبة أطول ساقين في العالم
موسكو(صدى):

سجلت الروسية إيكاتيرينا ليسينا، اسمها في موسوعة ” جينيس ” للأرقام القياسية، كصاحبة أطول ساقين في العالم.

وبلغ طول الساق الأيسر للشابة الحسناء 132.8 سم، فيما بلغ طول ساقها الأيمن 132.2 سم، في حين بلغ طول جسم الفتاة مترين وخمسة سنتميترات.

يذكر أن إيكاتيرينا تبلغ من العمر 29 عاماً، وهي لاعبة سابقة في المنتخب الروسي لكرة السلة، وشاركت في العديد من المباريات وكانت عضو في الفريق الوطني الروسي.

وأنهت الشابة حياتها الرياضية قبل ثلاث سنوات بدخولها عالم الأزياء وقد أنجبت عام 2011 ابنها الأول.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 47 دقيقة

هذي يبغالها سيارة تفصيل وسرير تفصيل.اللة يعينها ع نفسها.ولكن انشاء الله نشوفها مع المونديال.

[ عدد التعليقات: 33899 ] نشر منذ 39 دقيقة

سبحان الخالق ,,

,, لله في خلقه شؤون ,,

[ عدد التعليقات: 3539 ] نشر منذ 33 دقيقة

أبك أبك أبك . ألسيقان ذي وش يرفعها .😱.😅.
.
أجَل شِسموه ذاك كم سنتي طوله .؟؟😋😊😅.

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