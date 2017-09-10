تعرف على صاحبة أطول ساقين في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

تعرف على صاحبة أطول ساقين في العالم
سجلت الروسية إيكاتيرينا ليسينا، اسمها في موسوعة ” جينيس ” للأرقام القياسية، كصاحبة أطول ساقين في العالم.
وبلغ طول الساق الأيسر للشابة الحسناء 132.8 سم، فيما بلغ طول ساقها الأيمن 132.2 سم، في حين بلغ طول جسم الفتاة مترين وخمسة سنتميترات.
يذكر أن إيكاتيرينا تبلغ من العمر 29 عاماً، وهي لاعبة سابقة في المنتخب الروسي لكرة السلة، وشاركت في العديد من المباريات وكانت عضو في الفريق الوطني الروسي.
وأنهت الشابة حياتها الرياضية قبل ثلاث سنوات بدخولها عالم الأزياء وقد أنجبت عام 2011 ابنها الأول.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18862 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي لو تعرس بها
سقف غرفتك مابيطول
ماينفع معها لاشنقله ولا بسمله
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
فهد الهاجري.[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 47 دقيقة
هذي يبغالها سيارة تفصيل وسرير تفصيل.اللة يعينها ع نفسها.ولكن انشاء الله نشوفها مع المونديال.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33899 ] نشر منذ 39 دقيقة
سبحان الخالق ,,
,, لله في خلقه شؤون ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3539 ] نشر منذ 33 دقيقة
أبك أبك أبك . ألسيقان ذي وش يرفعها .😱.😅.
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أجَل شِسموه ذاك كم سنتي طوله .؟؟😋😊😅.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18002 ] نشر منذ 28 دقيقة
سبحان الله العظيم