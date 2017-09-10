انتحار عروس قبل زفافها لإجبارها على الزواج - صحيفة صدى الالكترونية

الرباط(صدى):

أقدمت فتاة مغربية على الأنتحار لانهاء حياتها ، اعتراضاً على قرار والدها بإرغامها على الزواج من شخص لا تعرفه .

وكان احد أقارب الفتاة الهالكة قد تفاجأ بالفتاة تصارع الموت بمنزل والديها بدوار اولاد عزوز بجماعة سيدي المختار في غقليم شيشاوة المغربية ، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الجامع محمد السادس بمراكش في حالة صحية حرجة.

ورجحت بعض المصادر المحلية سبب انتحار الفتاة راجع إلى إرغام والدها على الزواج بشخص لا تعرفه.