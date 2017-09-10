 انتحار عروس قبل زفافها لإجبارها على الزواج - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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انتحار عروس قبل زفافها لإجبارها على الزواج

انتحار عروس قبل زفافها لإجبارها على الزواج
الرباط(صدى):

أقدمت فتاة مغربية على الأنتحار لانهاء حياتها ، اعتراضاً على قرار والدها بإرغامها على الزواج من شخص لا تعرفه .

وكان احد أقارب الفتاة الهالكة قد تفاجأ بالفتاة تصارع الموت بمنزل والديها بدوار اولاد عزوز بجماعة سيدي المختار في غقليم شيشاوة المغربية ، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الجامع محمد السادس بمراكش في حالة صحية حرجة.

ورجحت بعض المصادر المحلية سبب انتحار الفتاة راجع إلى إرغام والدها على الزواج بشخص لا تعرفه.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 49 دقيقة

اتق الله في محارمكم.هذا الزواج لا يجوز شرعا الا بموافقة الطرفين وللاسف ان بعض الآباء يجبر ابنتة بالزواج من شخص لاترغبة وهذة النتيجة اما انتحار البنت لاسمح الله أو مشاكل بين الزوجين ليس لها حل ويتكبد الطرفين الخسارة.

[ عدد التعليقات: 33899 ] نشر منذ 41 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 14310 ] نشر منذ 10 دقائق

وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 😊

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