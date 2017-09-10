أنقرة تهدد بتجريد 99 مواطنا من الجنسية - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

هددت تركيا بسحب الجنسية من 99 شخصا، إذا لم يعودوا للبلاد للمثول أمام المحكمة ديسمبر المقبل، وذلك بحسب وثيقة حكومية نشرت اليوم الأحد.

ويخضع الـ99 شخصا للتحقيقات لارتكابهم جرائم تشمل محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري والانتماء لمنظمة إرهابية.

وينص الدستور على أن المواطن قد يفقد جنسيته إذا ارتكب فعلا اعتبر غير متوافق مع الولاء للدولة.

وقد نشرت القائمة على الموقع الإلكتروني الحكومي الرسمي. ويشار إلى أن هذا ثاني تحذير يصدر خلال أربعة أشهر، ويأتي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت العام الماضي.

وكانت الحكومة قد نشرت قائمة تضم 130 اسما في يونيو الماضي، بينهم اثنين من نواب البرلمان ورجل الدين فتح الله جولن، محذرة من أنهم سوف يفقدون جنسيتهم إذا لم يعودوا لتركيا.