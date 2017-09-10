بالفيديو.. طلبة سعوديين يبيضون وجه مبتعث دمر سكن مؤجر - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. طلبة سعوديين يبيضون وجه مبتعث دمر سكن مؤجر
استأجر مبتعث سعودي، سكن وتركه في حالة سيئة للغاية، فقرر مجموعة من الطلبة التطوع تنظيف الشقة.
وكان مبتعث سعودي إستاجر سكن وتركه في حالة سيئة فقرر مجموعة من الطلبة التطوع بتنظيف الشقة والإعتذار لمالكها ليتركوا إنطباعاً جيداً.
وظهر بمقطع الفيديو المتداول الطلبة وهم ينظفون الشقة، لتركها نظيفه للمالك، ليتركوا انطباعا جديدا.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18849 ] نشر منذ 2 ساعتين
وهذا ماسبق وعلقت وتكلمت فيه
بيض الله وجيهكم
وياريت نطبق هالآشياء الجميلة حتى في بلدنا
مو فبلد الناس مؤدبين وفبلدنا فالتين🤗
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3530 ] نشر منذ 1 ساعة
سَـــــوَد الله وَجـــهَه و بَـــيَض الله وجِــــيهُم .
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 4 دقائق
قوم تعاونوا ماذلوا اعمل خير كلة باجرة