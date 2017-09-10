 بالفيديو.. طلبة سعوديين يبيضون وجه مبتعث دمر سكن مؤجر - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 10

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. طلبة سعوديين يبيضون وجه مبتعث دمر سكن مؤجر

بالفيديو.. طلبة سعوديين يبيضون وجه مبتعث دمر سكن مؤجر

بالفيديو.. طلبة سعوديين يبيضون وجه مبتعث دمر سكن مؤجر
طلال الغامدي(صدى):

استأجر مبتعث سعودي، سكن وتركه في حالة سيئة للغاية، فقرر مجموعة من الطلبة التطوع تنظيف الشقة.

وكان مبتعث سعودي إستاجر سكن وتركه في حالة سيئة فقرر مجموعة من الطلبة التطوع بتنظيف الشقة والإعتذار لمالكها ليتركوا إنطباعاً جيداً.

وظهر بمقطع الفيديو المتداول الطلبة وهم ينظفون الشقة، لتركها نظيفه للمالك، ليتركوا انطباعا جديدا.


الوسوم:, , , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18849 ] نشر منذ 2 ساعتين

وهذا ماسبق وعلقت وتكلمت فيه
بيض الله وجيهكم
وياريت نطبق هالآشياء الجميلة حتى في بلدنا
مو فبلد الناس مؤدبين وفبلدنا فالتين🤗

[ عدد التعليقات: 3530 ] نشر منذ 1 ساعة

سَـــــوَد الله وَجـــهَه و بَـــيَض الله وجِــــيهُم .

[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 4 دقائق

قوم تعاونوا ماذلوا اعمل خير كلة باجرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *