بالفيديو.. طلبة سعوديين يبيضون وجه مبتعث دمر سكن مؤجر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

استأجر مبتعث سعودي، سكن وتركه في حالة سيئة للغاية، فقرر مجموعة من الطلبة التطوع تنظيف الشقة.

وكان مبتعث سعودي إستاجر سكن وتركه في حالة سيئة فقرر مجموعة من الطلبة التطوع بتنظيف الشقة والإعتذار لمالكها ليتركوا إنطباعاً جيداً.

وظهر بمقطع الفيديو المتداول الطلبة وهم ينظفون الشقة، لتركها نظيفه للمالك، ليتركوا انطباعا جديدا.