بالصور.. أغرب عملية سرقة صراف آلي لبنك الراجحي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

فشل لصوص، صباح اليوم، في سرقة صرافَين آليين لبنك الراجحي، حيث تم اقتلاع أحدهما من المكان المخصص خارج الفرع ومحاولة اقتلاع الآخر من داخل مبنى الفرع، حيث تم سحب الصراف لأكثر من ٢٠٠ متر عن موقعه.

ولم يتمكن اللصوص من سرقة الصرافين ولاذوا بالفرار من الموقع تاركين الصراف الذي تم اقتلاعه ربما بعد إحساسهم بكشف مخططهم.

من جانبها سارعت الجهاتُ الأمنية لموقع الحادث، لكشف تفاصيل الواقعة ومعرفة اللصوص.