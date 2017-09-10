اتحاد الكرة يتقدم بشكوى رسمية ضد قنوات " بي إن سبورت " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم ضد التجاوزات التي ارتكبتها شبكة قنوات ” بي إن سبورت ” ، وذلك أثناء مباراة المنتخب مع اليابان والتي أهلت المملكة لمونديال روسيا.

وبينت المصادر أن الشكوى تضمنت المخالفات التي قامت بها الشبكة أثناء المؤتمر الصحافي لمدرب المنتخب، وأثناء المران، كذلك تجاوزات وإساءات حدثت منها ومن أحد المعلقين أثناء مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي ضمن تصفيات دوري أبطال آسيا على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

وطالب الاتحاد إيقاع أقصى العقوبات على تجاوزات الناقل والتعهد بعدم تكرارها مستقبلاً.