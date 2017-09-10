بالفيديو.. مآساة أحد مسلمي الروهينجا يحمل أمه لمدة 4 أيام سيرا على الأقدام - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مآساة أحد مسلمي الروهينجا يحمل أمه لمدة 4 أيام سيرا على الأقدام
حمل أحد مسلمى الروهينجا، أمه على ظهره لمدة 4 أيام، متجها سيرا على الأقدام إلى بنجلاديش بعد أن إحراق كل منازلهم.
وقال في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق انتشارا واسعا، ” أحمل أمي على ظهري منذ 4 أيام سيراً على الأقدام متجهاً الى بنجلاديش بعد إحراق كل منازلنا ” .
وكشفت منظمة حقوقية مستقلة فى ميانمار تورط أجهزة حكومية فى بورما فى عمليات القمع والاضطهاد التى تتعرض لها الأقلية المسلمة، وأن عمليات القمع لا تقتصر على ولاية (راخين) شمال غرب البلاد، التى شهدت أكبر حالات النزوح للمسلمين البورميين.
إزميل[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينصر المسلمين في كل أرض وتحت كل سماء ، والله لو أنه واحد من مشاهير السناب أوالستقرام وشايل أمه شوط في المطاف أو شوط في السعي وأضاف عليها بهارت صورني وأنا مدري كان صار محط أنظار المعجبين وأثار الجدل بين المغردين وعمل له مليون رتويت وأتته المكافاءات من المحتسبين الذين ينتظرون إعلان اسمائهم للتسويق، هكذا تكون الحياة في آخر الزمان عندما يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويصبح الرويبضة محط أنظار الجميع .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33890 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينصركم على من ظلمكم ,, ويكلأكم برعايته .. آمين ,,
,, وأسأله سبحانه ان يعظم اجرك ويرفع الظلم عنكم وينتقم ممن آذوكم واخرجوكم من دياركم ,, آمين ,,
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 749 ] نشر منذ 51 دقيقة
مامعني الرويبضة
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3531 ] نشر منذ 34 دقيقة
لاحولولاقوة إلا بالله . جزاه الله كل خير وفي ميزان حسناته .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12787 ] نشر منذ 31 دقيقة
معنى الرويبضه :
وقيل التَّافه : الخَسِيس الحَقِير . كما في النهاية في غريب الحديث والأثر (2/460) .
وجاء ما يؤيّد هذا المعنى في البيان النبويّ : قِيلَ : وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ مَنْ لَا يُؤْبَهُ لَهُ ” .
وفي رواية : « السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ العَامَّةِ » . مسند أحمد (2/ 291) .
وفي رواية : ” قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ ؟ قَالَ : الفُوَيْسِقُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ العَامَّةِ ” شرح مشكل الآثار (1/ 404)
وفي حديث أشراط الساعة : « وأن تَنْطِق الرُّوَيْبضةُ في أمْر العامَّة ، قيل : وما الرُّوَيْبضة يا رسول اللّه .؟ فقال : الرجل التَّافِه يَنْطِق في أمْر العامَّة » .
وَقال الإمام الشاطبيّ : قَالُوا : هُوَ الرَّجُلُ التَّافَةُ الحَقِيرُ يَنْطِقُ فِي أُمُورِ العَامَّةِ ، كَأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أُمُورِ العَامَّةِ فَيَتَكَلَّمُ . الاعتصام (2/ 681)
فالرُّوَيْبِضَة هُوَ الرَّجُلُ التَّافَةُ الحَقِيرُ يَنْطِقُ فِي أُمُورِ العَامَّةِ ، وَهُوَ مَنْ لَا يُؤْبَهُ لَهُ ، وَهُوَ الفُوَيْسِقُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ العَامَّةِ ، وهو العاجز الذي رَبَضَ عن مَعَالي الأمُور ، وقعَد عن طَلَبها ..
وقد جاءَ وَصْفُ الرُّوَيْبِضَة في حديث بِالفِسْقِ ، وهُو ممّا يَمْنَعُ مِثْلَهُ مِنْ الكَلَامِ فِي أَمْرِ العَامَّةِ .. كما جاءَ وَصْفُهُ في حديث آخر بِأَنَّهُ لَا يُؤْبَهُ لَهُ ، وهذا ممّا يترتّب على فِسْقِهِ ، فلَا حَاجَةَ بِالنَّاسِ إلَيْهِ ، فَيَكُونُ بِذَلِكَ خَامِلًا لَا يُؤْبَهُ لَهُ ..