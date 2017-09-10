موظف يذبح طالبا رفض الاعتداء عليه جنسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

وقعت اشتباكات عنيفة بين عناصر من الشرطة الهندية والمئات من أهالي الطلاب بإحدى المدارس الخاصة بالهند، عقب محاولة الأهالي اقتحام المدرسة، لكشف حقيقة توقيف موظف ذبح فتى في السابعة من عمره، لأنه قاومه أثناء اعتدائه جنسياً عليه.

وكانت الشرطة الهندية عثرت على جثة فتى في مرحاض المدرسة السبت، أقدم موظف على ذبحه لأنه قاومه أثناء اعتدائه جنسياً عليه، ما أثار ضجة كبيرة وثورة من قبل أهالي الطلاب.

وحاول أهل التلاميذ البالغ عددهم نحو ألف، اقتحام حرم مدرسة خاصة تابعة لشبكة “ راين إنترناشونال ” ، في مدينة غوراغون في ضاحية نيودلهي، بعد العثور على جثة الفتى براديومان ثاكور بمراحيض المدرسة.

وكان الطفل قد تعرض لهجوم بالسكين، بعدما قاوم اعتداء جنسياً بأحد مراحيض المدرسة، وفق الشرطة، في حين أوقف موظف بالمدرسة بعد الجريمة.

وأوضح سيمارديب سينغ، نائب مفوض الشرطة في غوراغون في تصريحات لصحف محلية، أن المتهم أقرّ بالجريمة خلال استجوابه، مشيراً إلى أن الطفل قاوم الاعتداء عليه وقرر المعتدي قتله لإخفاء جريمته.