بالفيديو.. سائح أمريكي يرفع الآذان في أقدم قصور إسبانيا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. سائح أمريكي يرفع الآذان في أقدم قصور إسبانيا
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لسائح أمريكي من أصول سورية، وهو يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا، والذي يعتبر أقدم القصور الآثرية.
وعلق السائح على المقطع الذي لاقى إشادات واسعة، وحقق انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا : “شعرت أن جدران القصر مشتاقة لسماع الأذان منذ قرون”.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 12 ساعة
أحسنت صنعا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33900 ] نشر منذ 12 ساعة
لا إله إلا الله ,,
,, جزاك الله خير ,,
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 42 دقيقة
لله درك