بالفيديو.. سائح أمريكي يرفع الآذان في أقدم قصور إسبانيا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لسائح أمريكي من أصول سورية، وهو يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا، والذي يعتبر أقدم القصور الآثرية.

وعلق السائح على المقطع الذي لاقى إشادات واسعة، وحقق انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا : “شعرت أن جدران القصر مشتاقة لسماع الأذان منذ قرون”.