 بالفيديو.. سائح أمريكي يرفع الآذان في أقدم قصور إسبانيا - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 11

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. سائح أمريكي يرفع الآذان في أقدم قصور إسبانيا

بالفيديو.. سائح أمريكي يرفع الآذان في أقدم قصور إسبانيا

بالفيديو.. سائح أمريكي يرفع الآذان في أقدم قصور إسبانيا
واشنطن(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لسائح أمريكي من أصول سورية، وهو يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا، والذي يعتبر أقدم القصور الآثرية.

وعلق السائح على المقطع الذي لاقى إشادات واسعة، وحقق انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا : “شعرت أن جدران القصر مشتاقة لسماع الأذان منذ قرون”.


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33900 ] نشر منذ 12 ساعة

لا إله إلا الله ,,

,, جزاك الله خير ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *