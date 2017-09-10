ضبط مصنع للعرق المسكر ببيش - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تمكن رجال الشرطة بمنطقة جازان، ممثلة في مركز شرطة محافظة بيش، من ضبط مصنعاً متكاملاً للعرق المسكر شرق وادي بيش؛ حيث عثر فيه على كميات كبيرة من العرق المسكر بلغت ٤ أطنان وكافة الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع؛ وذلك استكمالاً لعمليات أمنية سابقة للقضاء على تلك المصانع.

وتأتي عملية الضبط إنفاذاً لتوجيهات مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة، اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، القاضية بتتبع مصنّعي ومروّجي الخمور ودرء خطرهم عن المجتمع؛ حيث جاءت عملية الضبط بعد مسح أمني لأكثر من موقع بوادي بيش والتنسيق مع المصادر السرية.

من جهته، قدم مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، شكره لرجال الأمن على هذا الإنجاز؛ مطالباً بمضاعفة الجهود، كما أشاد بتعاون المواطنين في كل ما يتحقق من إنجازات، مقدماً شكره للجميع.