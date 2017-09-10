بالصور.. بائعة تين تشعل مواقع التواصل بعيونها الخضراء - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. بائعة تين تشعل مواقع التواصل بعيونها الخضراء
أثارت فتاة كردية عراقية تُدعى ” سوريا أو زوريا ” (بحسب اللفظ الكردي) ، عمرها لم يتعدى 9 أعوام ، تتجول في الطرقات لبيع التين، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سحرت المتابعين بصورها التي جسدت بعينيها الخضراوين جمالية الفقر والشقاء، وخجل عيون الفقراء، وانكسارهم وفرحهم في آن.
القصة بدأت قبل أيام قليلة حين لم يستطع الشاب العشريني ” 22 عاماً ” سامان ميسوري، الذي يعيش في أربيل، ويزور بين الحين والآخر قريته في شمال العراق، أن يقاوم سحر تلك الفتاة التي تبيع التين والفواكه عند حدود كردستان، وروعة عينيها، فما كان منه إلا أن التقط لها بعض الصور السريعة ونشرها على حسابه على تويتر.
ومن ثم عاد في اليوم التالي أيضاً والتقط صوراً أخرى، ليفاجأ لاحقاً بأن وجه بائعة التين انتشر كالنار في الهشيم.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18839 ] نشر منذ 1 ساعة
عندي قطو عيونه احلى منها🤔🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33881 ] نشر منذ 59 دقيقة
سبحان الخالق .. خلق فأبدع ,,
,, يجنك هاالحين صويحبات المكياج والعدسات ، وينتفن شوشتها ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33881 ] نشر منذ 57 دقيقة
الفقر شين يا بنت الاجواد ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14307 ] نشر منذ 51 دقيقة
اسم الله 😍
الريان[ عدد التعليقات: 1261 ] نشر منذ 32 دقيقة
القرني قاهرهم طلعت مربي قطاوه هههههه
🙂 🙂
ذكرتني بقصة الي يغسل القطاوه بريال
واذا انتهى يروح يغسل يديه…….بريالين
🙂 🙂
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18839 ] نشر منذ 25 دقيقة
ريان مدري خ ر ي ا ن
الله يرحم الملك فيصل وبس🤗🤗🤗
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18839 ] نشر منذ 20 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂