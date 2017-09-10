بالصور.. أمريكي يوجه إعصار " إيرما " نحو كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كتب أمريكي من ولاية فلوريدا لافتة يوجّه عبرها رياح الإعصار نحو دولة كوريا الشمالية العدو اللدود للولايات المتحدة الأمريكية، في لقطة طريفة منه قبل مغادرة منزله تحسباً لقدوم إعصار ” إيرما ” المدمر.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية: حاول سكان ولاية فلوريدا التغلب على مخاوفهم بشأن الآثار المدمرة لإعصار ” إيرما ” على حياتهم وممتلكاتهم؛ وذلك عبر لافتات طريفة كتبوها على ألواح الخشب التي أغلقوا بها الأبواب والشبابيك في وجه الرياح.

وعلى إحدى اللافتات رسم شخص سهماً وكتب عليه ” أهلا إيرما.. الطريق إلى كوريا الشمالية ” ؛ في إشارة إلى توجيه الرياح والفيضانات المدمرة نحو الدولة العدو لأمريكا، وعلى لوحة أخرى كتب شخص ” أنت لا تخيفنا يا إيرما “.

ولأن بعض أصحاب المحلات يخشون سطو اللصوص، كتب أحدهم “المحل خالٍ من الأشياء الثمينة، نرجو عدم كسر النافذة “؛ فيما كتب شخص آخر: ” انتظر، شطيرة بيتزا من أجلك ” ، دون الإشارة إلى المدعو، هل هو شخص أم الإعصار إيرما.