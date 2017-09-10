بالصور.. أمريكي يوجه إعصار " إيرما " نحو كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. أمريكي يوجه إعصار ” إيرما ” نحو كوريا الشمالية
كتب أمريكي من ولاية فلوريدا لافتة يوجّه عبرها رياح الإعصار نحو دولة كوريا الشمالية العدو اللدود للولايات المتحدة الأمريكية، في لقطة طريفة منه قبل مغادرة منزله تحسباً لقدوم إعصار ” إيرما ” المدمر.
وفي هذا الصدد قالت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية: حاول سكان ولاية فلوريدا التغلب على مخاوفهم بشأن الآثار المدمرة لإعصار ” إيرما ” على حياتهم وممتلكاتهم؛ وذلك عبر لافتات طريفة كتبوها على ألواح الخشب التي أغلقوا بها الأبواب والشبابيك في وجه الرياح.
وعلى إحدى اللافتات رسم شخص سهماً وكتب عليه ” أهلا إيرما.. الطريق إلى كوريا الشمالية ” ؛ في إشارة إلى توجيه الرياح والفيضانات المدمرة نحو الدولة العدو لأمريكا، وعلى لوحة أخرى كتب شخص ” أنت لا تخيفنا يا إيرما “.
ولأن بعض أصحاب المحلات يخشون سطو اللصوص، كتب أحدهم “المحل خالٍ من الأشياء الثمينة، نرجو عدم كسر النافذة “؛ فيما كتب شخص آخر: ” انتظر، شطيرة بيتزا من أجلك ” ، دون الإشارة إلى المدعو، هل هو شخص أم الإعصار إيرما.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 60 دقيقة
هههههههههههههههه بعض الامريكان يتمنون أزالة كوريا الشمالية من على وجهه الارض ولكن انت تريد وأنا أريد والله يفعل مايريد انها مشيئة الله سبحانة وتعالى وكوريا الشمالية الان لاتحتاج الى ضرب أمريكا بالصواريخ حيث ان أعصار واحد فقط مرسل من عند الله كفيل بتدمير مدينة كبرى
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18837 ] نشر منذ 59 دقيقة
قبل شوي جاني مقطع يوتيوب
بث مباااااشر وبدون انقطاع للإعصار
شي يخوف بصرااااحة😌