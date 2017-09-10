اغتيال على الهواء مباشرة - صحيفة صدى الالكترونية

الأحد 10
سبتمبر
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
وين ياصدى
هذي اهمية كميرات المراقبه الامنيه
مااتوقع إنها عملية اغتيال
الخط مزدحم وكثير سيارات مرت
هذي والله العالم إن المكينة انفجرت ووصلت النار لخزان الوقود
باالعادة الأغتيال ف السيارات يكون بأنفجار القنبلة أثناء التشغيل او مع فتح باب السيارة
حيث تكون القنبلة مربوطة الكترونيآ مع ساعةالتفجير🤔
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33881 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 1 ساعة
وين ياصدى
هذي اهمية كميرات المراقبه الامنيه
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18839 ] نشر منذ 10 دقائق
مااتوقع إنها عملية اغتيال
الخط مزدحم وكثير سيارات مرت
هذي والله العالم إن المكينة انفجرت ووصلت النار لخزان الوقود
باالعادة الأغتيال ف السيارات يكون بأنفجار القنبلة أثناء التشغيل او مع فتح باب السيارة
حيث تكون القنبلة مربوطة الكترونيآ مع ساعةالتفجير🤔