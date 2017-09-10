 اغتيال على الهواء مباشرة - صحيفة صدى الالكترونية

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اغتيال على الهواء مباشرة




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33881 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 1 ساعة

وين ياصدى
هذي اهمية كميرات المراقبه الامنيه

[ عدد التعليقات: 18839 ] نشر منذ 10 دقائق

مااتوقع إنها عملية اغتيال
الخط مزدحم وكثير سيارات مرت
هذي والله العالم إن المكينة انفجرت ووصلت النار لخزان الوقود
باالعادة الأغتيال ف السيارات يكون بأنفجار القنبلة أثناء التشغيل او مع فتح باب السيارة
حيث تكون القنبلة مربوطة الكترونيآ مع ساعةالتفجير🤔

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