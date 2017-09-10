نائب أمير الجوف يهنئ وزير الداخلية وأمير مكة بنجاح حج هذا العام - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

هنىء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بمناسبة نجاح موسم الحج 1438هـ .

وقال سمو نائب أمير الجوف: نهنئ سموكم الكريم بمناسبة نجاح موسم حج 1438هـ الذي أدى فيه المسلمون مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وسط أجواء إيمانية تحفها رعاية الله ثم ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده – حفظهما الله – .

وسأل سموه الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة.