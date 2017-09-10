تأجيل مواجهة ميلان ولاتسيو في الدوري الايطالي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

تقرر تأجيل مباراة لاتسيو وميلان التى كان من المقرر إقامتها بعد قليل بملعب الاولمبيكو ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الايطالي “ الكالتشيو ” وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر موقع ” فوتبول ايطاليا ” تقرر تأجيل مباراة لاتسيو وميلان حفاظاً على سلامة الجميع، هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية التى تعرضت لها العاصمة الايطالية روما طوال ليلة أمس تسببت في العديد من المشاكل بجميع أنحاء المدينة أبرزها إنقطاع التيار الكهربائي فى بعض المناطق بالأضافة إلى تعليق خدمة المترو.