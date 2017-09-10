الهلال يؤجل ضم المحترف السادس - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

كشفت تقارير إعلامية إن إدارة نادي الهلال استقرت على إرجاء ضم لاعب أجنبي جديد لصفوف فريق الكرة الأول بالنادي، حتى فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وجاء قرار الإدارة الهلالية بتجميد ملف المحترف السادس انتظاراً للحكم على أداء خطوط الفريق خلال الفترة المقبلة، للوقوف على أكثر المراكز التي تحتاج تدعيم عاجل، والتحرك لتنفيذ ذلك بالاستعانة بعنصر أجنبي في يناير المقبل.