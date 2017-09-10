بالفيديو.. لُجين عمران تستقبل شقيقتها أسيل بعد عودتها من السفر - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية لُجين عمران مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات، لعودة شقيقتها الفنانة أسيل عمران من السفر عقب قضاءها أسبوع في روما.

وظهرت لُجين وعائلتها في الفيديو وهي تستقبل أسيل بالأحضان، فيما حضرت الإعلامية علا الفارس لمنزلها للترحيب بأسيل بحضور هبه الرمحين.