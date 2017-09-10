 بالفيديو.. لُجين عمران تستقبل شقيقتها أسيل بعد عودتها من السفر - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 10

    سبتمبر

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بالفيديو.. لُجين عمران تستقبل شقيقتها أسيل بعد عودتها من السفر

بالفيديو.. لُجين عمران تستقبل شقيقتها أسيل بعد عودتها من السفر
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية لُجين عمران مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات، لعودة شقيقتها الفنانة أسيل عمران من السفر عقب قضاءها أسبوع في روما.

وظهرت لُجين وعائلتها في الفيديو وهي تستقبل أسيل بالأحضان، فيما حضرت الإعلامية علا الفارس لمنزلها للترحيب بأسيل بحضور هبه الرمحين.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12785 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

استقبال كشف المستور من الفخوذ والخلفيات الراهيه

[ عدد التعليقات: 33881 ] نشر منذ 2 ساعتين

آآآآآآآآآآآخ منك ياحبك لهاالسويلفات اللينه من فخوذ وخلفيات راهيه ,,

,, مساك الله باالخير ياابو عمار ,,

[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 59 دقيقة

استر عليهم يارب

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