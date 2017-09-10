بالفيديو.. لُجين عمران تستقبل شقيقتها أسيل بعد عودتها من السفر - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لُجين عمران تستقبل شقيقتها أسيل بعد عودتها من السفر
نشرت الإعلامية لُجين عمران مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات، لعودة شقيقتها الفنانة أسيل عمران من السفر عقب قضاءها أسبوع في روما.
وظهرت لُجين وعائلتها في الفيديو وهي تستقبل أسيل بالأحضان، فيما حضرت الإعلامية علا الفارس لمنزلها للترحيب بأسيل بحضور هبه الرمحين.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12785 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
استقبال كشف المستور من الفخوذ والخلفيات الراهيه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33881 ] نشر منذ 2 ساعتين
آآآآآآآآآآآخ منك ياحبك لهاالسويلفات اللينه من فخوذ وخلفيات راهيه ,,
,, مساك الله باالخير ياابو عمار ,,
فهد[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 59 دقيقة
استر عليهم يارب
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14307 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يهدي الجميع