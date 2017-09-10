دراسة: جراحات السمنة تدمر خصوبة الرجال - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: جراحات السمنة تدمر خصوبة الرجال
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أميركيون عن نتائج جديدة وخطيرة عن جراحات السمنة وتأثيرها على الذكور، حيث أفادت أن عمليات تحويل مسار المعدة تؤدي إلى تشوهات الحيوانات المنوية وانخفاض معدلات الخصوبة.
ووجد الباحثون أنه على الرغم من خفض الوزن تنخفض مستويات الاندروجين والجودة الجنسية للرجال.
ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بفحص الآثار طويلة الأجل لفقدان الوزن الناتج عن عملية تحويل مسار المعدة بين مجموعة من الرجال الناشطين جنسياً وفحص السائل المنوي والخصوبة قبل العملية وبعدها.
ووجد الباحثون أن الرجال الذين أجروا جراحات خفض الوزن “ تغيير مسار المعدة ” ارتفع لديهم مستويات هرمون الاستروجين استراديول “ هرمون الأنوثة ” مع نقص فيتامين (د) وهذا يترتب عليه تشويه السائل المنوي وانخفاض الخصوبة.
وأضاف الباحثون أن هذه الدراسة هي جزء مهم في حل لغز العقم عند الذكور الذين يخضعون لجراحات تغيير مسار المعدة لخفض الوزن.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 7 ساعات
والكافور وماء التحلية
يخلي الرجال صلاحيته
منتهية
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 7 ساعات
والشغال شغال
والله من يومه
لا يكل ولا يمل حتى لو تزوج
اربع نسوان
تلاقيه يرجع قواعدهن كلهن سالمات
ويقبلن رأسه بعد
هههههههههههههههههه
نهار السلام[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ 3 ساعات
بالمعنى من اراد اجراء التكميم
يضبط اموره بالاول باكمن ورع احتياطا لو صار ما صار
الانسة مرزوقه[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 3 ساعات
ماتلاحظون شي غريب امل وديم مختفيات والله انهن شخص واحد وقولوا ماقالته مرزوقه
مع اني والله اتونس على سوالفهن هن روح الصحيفه شفوا اللحين مالها طعم بدونهن
برق[ عدد التعليقات: 10804 ] نشر منذ 3 ساعات
ليش تكمم معدتك ؟؟؟ ربي خلقها كذا ” اذا كنت مصمم اقصر يدك شوي
بعدين الكرش ماتعيقك عن اداء الواجبات مع زوجتك بكل احترافيه ، لانه
وقتها بتضمر وتقل عن حجمها ٧٠ ٪
لا تخاف لا تخاف
القرشي[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 3 ساعات
صدقتي يالانسه مرزوقه امل وديم روح الصحيفه ماغيرهن يثري الموضوع
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4344 ] نشر منذ 2 ساعتين
معقوله يامرزوقه شخص غيرك قال نفس الكلام وان الثلاثي شخص واحد؟؟😂😂وللحين ماشفنا نفي😊لكن ودنا نعرف وش الفايده من ها الحركات؟؟؟ وتغيير المعرفات واالتنقل بكم😂 معرف لمهاجمه الآخرين؟😂
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5481 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام صحيح من واقع تجارب حصلت
الأنسه مرزوقه[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 1 ساعة
شوفي يالقحطانيه انا مايهمني لو كلهم شخص واحد اهم شي اني اقرأ واتونس واشرب شاهي واقرش من الفصفص
بس من قصدك بالثلاثي منهو المعرف الثالث خخخخخ لاهنتي لو تلميحه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4344 ] نشر منذ 35 دقيقة
ههههه بالعافيه عليك الشاهي والفصفص😂😊شوفي بدون تلميح او تحديد شخص معين هنا من فتره كم شخص يخش ويهاجم الغير دون مبررات وحنا تقريبا صرنا نقفشه ونكشفه حتى لو تغير المعرف ووربما منا وفينا يا االي هون عاد الله اعلم حرمه والا رجال والا من المدعين رجال وكذالك حريم وهكذا😊😂لكن الله الهادي وانا اختك😂😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4344 ] نشر منذ 30 دقيقة
حتى انا ماهموني😊😂لكن خاطري اعرف وش الفايده من ذي الحركات واللي لهم كم من وجه ومعرف وتغيير اآلآسلوب😊هههههه😂
القرشي[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 17 دقيقة
قحطانيه موضوع اللي يهاجمكم تراها بنت ابوها المشكله انها حرمه وتدخل بمعرفات رجال وتسولف كنها رجل مثل يوم دخلت بمعرف راكان وتقول لأخصائي فاضي ياصديقي وياولد العم طيب ربك شايف انك حرمه لو تخبيتي بمعرف رجل وتراها هي اللي تهاجمكن كلكن وان كانت هي مركزه بهجومها على امل وديم ولكن حتة انتن تهاجمكن ولو تبي تجحد كلامي خلوها تحلف لان امل يوم قالت لها تحلف انحاشت ولاحلفت واخصائي فاضي لو يرجع يذكر انه قالها احلفي وعيت تحلف وهذا دليل ان امل صادقه الا لو تطلع هي وتحلف انها ماتستخدم معرفات رجال هنا راح نصدقها
القرشي[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 15 دقيقة
وماندري عنها لو انها هي اللي تهاجم القرني لكن اللي تهاجم البنات مليون بالميه هي والعلم عند الله