دراسة: جراحات السمنة تدمر خصوبة الرجال - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أميركيون عن نتائج جديدة وخطيرة عن جراحات السمنة وتأثيرها على الذكور، حيث أفادت أن عمليات تحويل مسار المعدة تؤدي إلى تشوهات الحيوانات المنوية وانخفاض معدلات الخصوبة.

ووجد الباحثون أنه على الرغم من خفض الوزن تنخفض مستويات الاندروجين والجودة الجنسية للرجال.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بفحص الآثار طويلة الأجل لفقدان الوزن الناتج عن عملية تحويل مسار المعدة بين مجموعة من الرجال الناشطين جنسياً وفحص السائل المنوي والخصوبة قبل العملية وبعدها.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين أجروا جراحات خفض الوزن “ تغيير مسار المعدة ” ارتفع لديهم مستويات هرمون الاستروجين استراديول “ هرمون الأنوثة ” مع نقص فيتامين (د) وهذا يترتب عليه تشويه السائل المنوي وانخفاض الخصوبة.

وأضاف الباحثون أن هذه الدراسة هي جزء مهم في حل لغز العقم عند الذكور الذين يخضعون لجراحات تغيير مسار المعدة لخفض الوزن.