 نجم العين يتحدى الهلال: سنعود ببطاقة التأهل - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 10

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. نجم العين يتحدى الهلال: سنعود ببطاقة التأهل

نجم العين يتحدى الهلال: سنعود ببطاقة التأهل

نجم العين يتحدى الهلال: سنعود ببطاقة التأهل
ماجد محمد(صدى):

تحدى شيوتاني لاعب العين، فريق الهلال، قبل اللقاء المرتقب والمقرر له في الثامنة والنصف مساء غدا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد بمدينة الرياض.
وقال شيوتاني ” العين لا يخشى الهلال على أرضه، وسنعود ببطاقة التأهل “.

تنتظر جماهير الكرة العربية، اللقاء المرتقب بين نادي الهلال، والعين الإماراتي، في إياب مباريات دور الثمانية في دوري آبطال آسيا، والمقرر له في الثامنة والنصف مساء غدا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد بمدينة الرياض.

وانتهت مباراة الذهاب على أرضية ملعب هزاع بن زايد في نادي العين، بتعادل سلبي بين الهلال والعين الإماراتي، لذلك يكفي الهلال الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان الصعود إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا.


الوسوم:, , , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 4 ساعات

المشكلة ما يتحدى الا الصغار …

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة

ان شاءالله الفوز حليف العين

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 10 دقائق

بالتوفيق للزعيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *