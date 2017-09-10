نجم العين يتحدى الهلال: سنعود ببطاقة التأهل - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تحدى شيوتاني لاعب العين، فريق الهلال، قبل اللقاء المرتقب والمقرر له في الثامنة والنصف مساء غدا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد بمدينة الرياض.

وقال شيوتاني ” العين لا يخشى الهلال على أرضه، وسنعود ببطاقة التأهل “.

تنتظر جماهير الكرة العربية، اللقاء المرتقب بين نادي الهلال، والعين الإماراتي، في إياب مباريات دور الثمانية في دوري آبطال آسيا، والمقرر له في الثامنة والنصف مساء غدا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد بمدينة الرياض.

وانتهت مباراة الذهاب على أرضية ملعب هزاع بن زايد في نادي العين، بتعادل سلبي بين الهلال والعين الإماراتي، لذلك يكفي الهلال الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان الصعود إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا.