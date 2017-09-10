الجبير: قطر تعلم ما هو مطلوب منها.. والأزمة مستمرة إلى أن تنفذه - صحيفة صدى الالكترونية

الجبير: قطر تعلم ما هو مطلوب منها.. والأزمة مستمرة إلى أن تنفذه
قال معالي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، إن هناك تنسيق بين المملكة وروسيا لمواجهة الإرهاب على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن المملكة تؤيد إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا وتتطلع لبدء العملية السياسية.
وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن المملكة وروسيا تدعمان جهود الحكومة العراقية لهزيمة داعش.
وقال الجبير، إن قطر تعلم ما هو مطلوب منها ونريد أن نرى رغبة جادة في إيجاد حل للأزمة، مؤكدا أن الأزمة مع قطر مستمرة حتى توقف دعم الإرهاب واستضافة مطلوبين وإطلاقها خطاب التحريض.
فيما أكد لافروف، أن بلاده تبحث عن آفاق جديدة للتعاون مع المملكة، مشيرا إلى دعم موسكو لجهود الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت لحل أزمة قطر، قائلا : ” نأمل أن تؤتي جهود الوساطة الحالية ثمارها في أزمة الخليج ” .
وأوضح لافروف أن مجلس التعاون الخليجي ألية مهمة لحل العديد من القضايا ويجب الحفاظ عليه، مؤكدا أن خطر الإرهاب في المنطقة سيتلاشى ويجب البدء في عمليات سياسية شاملة.
وشدد على دعم موسكو لجهود المملكة لتوحيد المعارضة السورية في مجموعة واحدة، مشيرا إلى أن السوريون وحدهم سيقررون مصير دولتهم.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 719 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم يعرفون بس يتبهللون المشكلة
بهللتهم على نفوسهم ونشر لفضايحهم يوميآ وإنهيار إقتصادي لهم كل يوم
وهم براحتهم بيتبهللو لين في النهاية بيبوسو الأيدي والرجول للرضى والصفح
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12785 ] نشر منذ 2 ساعتين
لقد اسمعت لو ناديت حيا و لكن لا حياة لمن تنادي
مشكلة دول المقاطعه انها تنتظر من تميم وحكومة حلول معقوله والمشكله الكبرى ان تميم وحكومته لا يحكمون ولا يستطيعون ايجاد الحلول المقبوله بوجود الحمدين في قطر .
اقنرح ان يتم التفاوض مع الحمدين دايركت لانهما اصحاب القرار في قطر
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 1 ساعة
قطر عامله عبيطه😅😅😅
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ماادرى إلى وين رايحه قطر
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 1 ساعة
خسرتم فرصه اعماركم ياقطر عندما حرفتم المكالمه مع ولي العهد
ام نايف[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوحد صفوف المسلمين
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 1 ساعة
هم من يصعدون الازمه بافعالهم
ام عماد[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
عنود[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يصلح حال الجميع
Roveen[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 1 ساعة
إلى متى ستعملين مو واخده بالك ياقطر من تصرفاتك😄😄