حسام غالي يطلب " فيلا " من نادي النصر - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

طالب حسام غالى ، قائد النادى الأهلى السابق ، إدارة نادى النصر السعودى بضرورة الإسراع بتسليمه ” فيلا ” فى أحد المجمعات الفاخرة بالعاصمة ” الرياض ” .

وذكرت مصادر أن حسام غالى طالب إدارة النصر بتسليمه ” فيلا ” فى أحد المجمعات الفاخرة بالرياض، أسوة بالجهاز الفنى للفريق بقيادة المدرب ريكاردو وجوميز، بالإضافة إلى ثنائى الفريق برونو وليوناردو بيريرا.

ويستعد حسام غالى مع النصر لمواجهة الأهلى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد عبد الشافى يوم 17 سبتمبر بملعب ” الجوهرة ” ، فى قمة مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى السعودى.

ويحتل النصر المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 4 نقاط خلف ناديا الهلال والباطن أصحاب النقاط الـ 6.