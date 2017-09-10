بالصور.. لأول مرة.. " التجارة " تخصص فريقاً نسائياً لمراقبة الأسواق - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

لأول مرة خصصت وزارة التجارة فريقاً نسائياً، للمراقبة في الأسواق، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص نساء للمراقبة على الأسواق، في موسم الحج لهذا العام.

واعتمدت الوزارة فيها على أعمال الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات ضمن 153 فرقة عمل ميدانية شاركت فيها السيدات السعوديات في حج هذا العام حج 2017، وتقوم فرقة وزارة التجارة الميدانية بمهامها على مدار الساعة بالتناوب طيلة موسم الحج، فيما تتولى الفرق الرقابية النسائية للوزارة المهام والأعمال المناطة بها داخل المراكز والمحال التجارية النسائية.

هذا وتواصل فرق وزارة التجارة الرقابية مهام الإشراف على منافذ البيع، والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقابة على مراكز ومحال إطارات السيارات والزيوت ومطابقتها للمواصفات، ومعايرة مضخات الوقود والتحقق من جودتها ومراقبة الأسعار على الطرق الرئيسية والفرعية بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

