بالصور.. لأول مرة.. " التجارة " تخصص فريقاً نسائياً لمراقبة الأسواق - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. لأول مرة.. ” التجارة ” تخصص فريقاً نسائياً لمراقبة الأسواق
لأول مرة خصصت وزارة التجارة فريقاً نسائياً، للمراقبة في الأسواق، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص نساء للمراقبة على الأسواق، في موسم الحج لهذا العام.
واعتمدت الوزارة فيها على أعمال الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات ضمن 153 فرقة عمل ميدانية شاركت فيها السيدات السعوديات في حج هذا العام حج 2017، وتقوم فرقة وزارة التجارة الميدانية بمهامها على مدار الساعة بالتناوب طيلة موسم الحج، فيما تتولى الفرق الرقابية النسائية للوزارة المهام والأعمال المناطة بها داخل المراكز والمحال التجارية النسائية.
هذا وتواصل فرق وزارة التجارة الرقابية مهام الإشراف على منافذ البيع، والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقابة على مراكز ومحال إطارات السيارات والزيوت ومطابقتها للمواصفات، ومعايرة مضخات الوقود والتحقق من جودتها ومراقبة الأسعار على الطرق الرئيسية والفرعية بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 1 ساعة
خطوة ممتازة
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2294 ] نشر منذ 1 ساعة
ممتاز
واتمنى يكونو مدربات على كشف الغش التجاري
وخاصة الاغراض النسائيه من ملابس وادوات تجميل وغيرها
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12783 ] نشر منذ 1 ساعة
نتمنى لهن التوفيق والنجاح في مهمتهن
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17985 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقات
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18826 ] نشر منذ 52 دقيقة
حلو
اضرب الحجر بختها🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33863 ] نشر منذ 22 دقيقة
شدن حيلكن .. وفقكن الله ,,
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 2 دقيقتين
👍👍👍👍👍👍👍👍
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 1 دقيقة
موفقات بالخير