الجامعة الإسلامية تعلن افتتاح المدينة الرياضية قريباً - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعلن مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الدكتور حاتم المرزوقي، عن افتتاح المدينة الرياضية بالجامعة الإسلامية، مؤكدا أنه سيكون في الوقت القريب، برعاية ومتابعة كبيرة من جانب أمير المنطقة سموّ الأمير فيصل بن سلمان، وسموّ نائبه الأمير سعود بن خالد بن فيصل.

ورفع المرزوقي، التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي بمناسبة تأهل المنتخب الوطني الأول إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، بعد الفوز المستحق على اليابان في الجولة الأخيرة، بنتيجة 1-0.

وقال إنَّ الفوز والتأهل جاء عن جدارة واستحقاق، ونتيجة طبيعية لما تقدِّمه الدولة لقطاع الرياضة والشباب من دعم ومؤازرة، كانا من أهم أسباب الوصول لهذا المحفل الإعلامي، مشيرا إلى أن المملكة ستحمل على عاتقها التمثيل العربي في أهم بطولات كرة القدم، معربًا عن ثقته في قدرة رجال المملكة على تحمُّل المسؤولية.

وأعرب مدير الجامعة الإسلامية عن تمنياته بالتوفيق لممثل طيبة الطيبة في دوري جميل، الفريق الأحدي، صاحب التاريخ والإنجازات الكبيرة في الرياضة السعودية.