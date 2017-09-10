الهلال والعين.. فرص تأهل الأزرق لنصف نهائي أبطال آسيا " صور " - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تنتظر جماهير الكرة العربية، اللقاء المرتقب بين نادي الهلال، والعين الإماراتي، في إياب مباريات دور الثمانية في دوري آبطال آسيا، والمقرر له في الثامنة والنصف مساء غدا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد بمدينة الرياض.

وانتهت مباراة الذهاب على أرضية ملعب هزاع بن زايد في نادي العين، بتعادل سلبي بين الهلال والعين الإماراتي، لذلك يكفي الهلال الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان الصعود إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وفي الوقت الذي سيحاول فيه العين خطف تعادل إيجابي أو فوز بأي نتيجة من أجل أن يعلن تأهله إلى المربع الذهبي، وهو الأمر الذي تخشاه وبشدة جماهير نادي الهلال على الرغم من كون المباراة تقام على أرضية ملعب نادي الهلال وبين جماهيره.

وقرر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال دخول اللاعبين معسكرا مغلقا بعد التمرين المغلق اليوم السبت، مبديا رغبته في زيادة التركيز لأهمية لقاء العين.

وتضاءلت نسبة مشاركة الظهير الأيمن محمد البريك، حيث واصل اللاعب برنامجه التأهيلي من الإصابة، فيما تأكد غياب 3 لاعبين عن الهلال بداعي الإيقاف، وهم سلمان الفرج وعبدالله الحافظ وعبدالله عطيف، بينما يبذل الجهاز الطبي جهودا كبيرة لتجهيز الظهير الأيمن محمد البريك، الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي.

ويأمل عشاق نادي الهلال في المضي قدما نحو البطولة الأهم والأكبر في القارة الآسيوية، لا سيما وأن لقب المسابقة استعصى على الكتيبة الزرقاء خلال السنوات الماضية.

التاريخ يقف في صف الهلال، حيث التقى الفريقين في 4 مواجهات سابقة، تغلب فيها الهلال في مواجهتين، بينما تعادلا الفريقين مرة واحدة، وفاز العين في لقاء وحيد، ويعتبر فوز الهلال بثلاثية نظيف هي أعلى نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين.

ووصلت مساء امس السبت إلى الرياض بعثة فريق العين الإماراتي، وكان في استقبالها مدير العلاقات العامة بنادي الهلال مساعد الجريد، وعضو العلاقات العامة عبدالعزيز حبليل.

ويؤدي فريق ” العين ” في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم مرانه الأخير،على ملعب استاد الملك فهد الدولي قبيل مواجهة ” الهلال ” يوم الاثنين المقبل.

ويعقد مدربا الفريقين ولاعب من كل فريق منهما مؤتمرا صحافيا عند الساعة الـ 05:30 عصر اليوم الأحد؛ في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر النادي؛ وذلك للحديث عن تحضيرات الفريقين للقاء، على أن يسبقه الاجتماع الفني للمباراة.

وكان فريق الهلال افتتح مساء امس السبت تحضيراته الميدانية؛ وركز المران على الجوانب الفنية، إذ عمد الجهاز الفني -في بداية المران- إلى تطبيق عددٍ من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة، تلاها تدريبات اللمسة الواحدة، قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني ” رامون دياز ” مناورة على كامل مساحة الملعب أمام فريق الأولمبي حيث طبق من خلالها عددًا من الجمل التكتيكية والفنية وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي.

ودخل اللاعبون فور نهاية الحصة التدريبية مساء امس السبت لمعسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز في مقر النادي؛ على أن يؤدي الفريق في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد مرانا مغلقا، وستتاح الفرصة لمنسوبي الوسائل الإعلامية بتصوير الربع ساعة الأولى من التدريب.