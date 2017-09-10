وصول 305 لاجئ سوري إلى قبرص - صحيفة صدى الالكترونية

نيقوسيا(صدى):

اعتقلت الشرطة القبرصية رجلا يبلغ من العمر 36 عاما، بزعم أنه كان يقود أحد قاربين جلبا 305 لاجئ سوري إلى الساحل الشمالي الغربي للجزيرة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة ” ميخاليس إيوانو ” اليوم الأحد، إن ” 202 رجل و 30 سيدة و73 طفلا ” الذين وصلوا عند منتصف الليل تقريبا يعتقد أنهم يشكلون أكبر عدد من المهاجرين الذين يصلون إلى قبرص في يوم واحد

وأشار ” إيوانو ” إلى أنهم غادروا من مدينة مرسين التركية أمس السبت وأن الركاب قالوا أن كل شخص دفع ألفي دولار للصعود على متن القارب.