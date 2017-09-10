وصول 305 لاجئ سوري إلى قبرص - صحيفة صدى الالكترونية

وصول 305 لاجئ سوري إلى قبرص
اعتقلت الشرطة القبرصية رجلا يبلغ من العمر 36 عاما، بزعم أنه كان يقود أحد قاربين جلبا 305 لاجئ سوري إلى الساحل الشمالي الغربي للجزيرة.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة ” ميخاليس إيوانو ” اليوم الأحد، إن ” 202 رجل و 30 سيدة و73 طفلا ” الذين وصلوا عند منتصف الليل تقريبا يعتقد أنهم يشكلون أكبر عدد من المهاجرين الذين يصلون إلى قبرص في يوم واحد
وأشار ” إيوانو ” إلى أنهم غادروا من مدينة مرسين التركية أمس السبت وأن الركاب قالوا أن كل شخص دفع ألفي دولار للصعود على متن القارب.
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