الهلال الأحمر يعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة الهلال الأحمر عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف على برنامج التشغيل الذاتي.

وأوضحت الهلال الأحمر أن من ضمن الشروط العامة للوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تتوفر لدى المتقدم المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها.

وأضافت أن من الشروط أيضاً لشغل الوظيفة أن يكون المؤهل معتمداً ومعترفاً به من وزارة التعليم وفي حالة الحصول عليه من خارج المملكة فترفق شهادة المعادلة.

وأضافت هيئة الهلال الأحمر أنه في حال اشتراط الخبرة الوظيفية فيجب أن تكون موثقة بمشهد إن كانت من جهة حكومية وفي حال كانت من القطاع الخاص يجب أن توثق ببرنت من التأمينات الاجتماعية إضافة لمشهد خبرة.

وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون صدر بحقه حكم شرعي أو فصل من وظيفة أو برنامج تدريبي وأن يجتاز المتقدم الاختبار والمعايير المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها والمقابلة الشخصية.

وأشارت الهلال الأحمر إلى أنه لا يجوز للمتقدم التقديم على أكثر من وظيفة كما لا يحق له التقديم في أكثر من منطقة وسوف يستبعد من المسابقة نهائياً عند عملية الفرز من يتقدم على أكثر من وظيفة أو منطقة، علماً بأن آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء 22/12/1438هـ الساعة 12 ظهراً.

ودعت الهيئة جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف للدخول على الرابط التالي لتقديم المستندات اللازمة (هنا).