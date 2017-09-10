بالفيديو.. تايواني يتزوج خطيبته المتوفاه وهي في نعشها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تايواني يتزوج خطيبته المتوفاه وهي في نعشها
أقام رجل تايواني يٌدعى ” تساي شانغ ” تشن 30 عاماً ، حفل زفافه رغم وفاة عروسه تشن يي تشي (23 عاماً) في حادث سير قبل موعد الزفاف بأيام ، حيث أقام الحفل مع خطيبته وهي داخل نعشها .
وقد أقيم حفل الزفاف الذي عٌرف بأسم ” مينهون ” أو زفاف الشبح ، في مسقط رأس العروسين في مدينة يوانلين غربي تايوان، حيث حضر الزفاف أفراد عائلة العروسين ومجموعة من أصدقائهما، وقام شانغ بوضع خاتم الزواج في إصبع عروسه المسجاة داخل النعش.
وقال شانغ تشن الذي يعمل سائق شاحنة، بأنه التقط صوراً برفقة عروسه المستقبلية قبل أيام من زفافهما، إلا أن الأقدار لم تشأ أن يتم زواجهما حيث خطف الموت عروسه في حادث سير أليم.
من الجدير بالذكر أن هذا الزفاف الذي يعرف باسم ” مينهون ” أو زفاف الشبح، قد تصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء البلاد، وحظي باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33863 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على نعمة الإسلام ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 577 ] نشر منذ 57 دقيقة
سعدت صباحا ابو محمد فعلا الحمد لله على نعمة الإسلام جزيرة تايوان والمعروفة رسميًا باسم جمهورية الصين وباسم تايبيه الصينية غالبية الشعب يؤمن بالبوذية الاسلام غير منتشر بها فلاعجب ان تسمع عن تلك الاشياء رجل أقام حفل زفافة مع خطيبته وهي داخل نعشها أو زفاف الشبح وهى أشياء من التراث الشعبى لتلك الدول ولادخل للدين بها.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18826 ] نشر منذ 47 دقيقة
رقدوه معها ف القبر
ليلة دخله ماتتفوت🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33863 ] نشر منذ 45 دقيقة
أسعد الله مساءك أخ طاهر سليم ,, صدقت فيما تفضلت به من شيوع مثل هاالعادات الشاذه عن الفطرة السليمه ,,
.. لهذا أنا أحمد الله الذي أنعم علينا باالإسلام ، وهدانا له بفضلٍ منه ومنّه ، ولم نرتكب مثل تلك الأفعال المقرفه ، الشاذه عن الفطره ، حتى البهايم لاتعملها ، فهم أضل سبيلاً من البهايم ,, شكراً لك ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2294 ] نشر منذ 38 دقيقة
الحمد لله على نعمة العقل والدين
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 22 دقيقة
الحمداللًه على نعمة ألأسلام لكن الصدق انك تزوجتها وهي ميته ازين ماتغثك وتجيبلك الصمرقع وهي حيه
هذا في نعمة ماهو بداري فيها اسألوني الله المستعان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33863 ] نشر منذ 15 دقيقة
لا باالله مانبي نسألك يااخ شايب ،، نعرف انك تايه الضحى من النهار ,, ليس في هذا سؤال ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12783 ] نشر منذ 9 دقائق
طيب مبروك