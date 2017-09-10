وزيرة الدفاع الإيطالية تقر صحة تعرض طالبتين أمريكيتين للإغتصاب من الشرطة - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي أن هناك ” شيء من الصحة ” لمزاعم طالبتين أميركيتين بتعرضهما للاغتصاب في فلورنسا من رجلي شرطة في قوة كارابينييري .

وقوة كارابينييري هي قوة أمنية تحت إمرة وزارة الدفاع وتعمل جنبا إلى جنب مع قوات الشرطة الوطنية التابعة لوزارة الداخلية.

وكانت طالبتان تبلغان من العمر 19 و21 عاما قالتا إنهما اغتصبتا في الساعات الأولى من صباح السابع من سبتمبر، بعد أن أقلهما شرطيان من القوة إلى المنزل من ملهى ليلي في فلورنساونفى الشرطيان الاتهامات.

وتجري الشرطة اختبارات الحمض النووي (دي.إن.إيه) لمحاولة التأكد من الاتهامات مع توقع ظهور النتائج في الأيام القادمة.