4 أخطاء كارثية يقع فيها الزوجان دون أن يعلما - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

يعتبر التواصل السليم بين الزوجين أحد أهم العوامل التي تضمن لهما حياة زوجية يسودها الاستقرار والتفاهم والتناغم، فغياب التواصل السليم يعني نشوء الكثير من المشاكل ويحدث شروخاً كثيرة في العلاقة الزوجية قد تؤدي إلى الانفصال في نهاية المطاف.

ولتجنب الوقوع في فخ المشاكل والوصول إلى الانفصال، لا بد من أن يعرف الطرفان أن هناك العديد من الأخطاء في التواصل التي قد يقعان فيها دون أن يعلما. لذا، أورد موقع فاميلي شير الإلكتروني 4 أخطاء جسيمة يرتكبها الزوجان أثناء عملية التواصل بينهما، على النحو التالي:

1- النقد السلبي

قد يعمد أحد الطرفين إلى توجيه النقد السلبي بشكل لاذع لشريك حياته على الدوام، وهذا الأمر يؤدي إلى حدوث الشقاق بينهما وشعور الطرف الآخر بالإهانة، وبالتالي تتفاقم المشكلات وتتعاظم بين الزوجين حتى يصلا إلى نقطة اللاعودة.

2- الامتناع عن المغازلة

من الضروري أن يعبر كلا الطرفين عن حبهما لبعضهما البعض عبر عبارات المغازلة التي تعتبر عاملاً أساسياً في خلق جو من الود المتواصل بين الزوجين. فالامتناع عن المغازلة قد يؤدي إلى فتور المشاعر وابتعاد الزوجين عن بعضهما مع مرور الوقت.

3- الشجار المستمر

قد لا تخلو أي علاقة زوجية من الشجار والجدال، غير أن الإفراط في الشجار بين الزوجين يعتبر وسيلة سلبية في التواصل، وطريقة غير مجدية في الوصول إلى حل المشكلات. وغالباً ما يؤدي الشجار المستمر إلى نتائج كارثية على العلاقة الزوجية.

4- الامتناع عن الإطراء

من المعروف أن الإنسان مجبول على حبه لتلقي الإطراء من الآخرين مهما كان إنجازه بسيطاً، لذا يجب على الزوجين توجيه الإطراء والثناء لبعضهما البعض كلما حقق أحدهما أي إنجاز، فالإطراء غالباً ما يعزز العلاقة بين الرجل والمرأة ويجعل من علاقتهما أكثر صلابة.