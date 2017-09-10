صديق كويتية يبتزها بمقاطع وصور على مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

صديق كويتية يبتزها بمقاطع وصور على مواقع التواصل
استنجدت مواطنة كويتية برجال المباحث، بعدما لم تعثر على سبيل – سواهم – للخلاص ممّا ورّطت نفسها فيه، طالبةً منهم وقف صديقها عند حده، إذ أسرف في ابتزازها بمقطع فيديو صوّره معها حتى تبقى تحت رحمته، وخيّرها بين التنازل أكثر .. أو الفضيحة، وقالت ” يبي يفضحني “.
وتقدمت المواطنة إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وقالت لرجالها إن شخصاً تعرفه وكانت على علاقة معه فُوجئت به ينقلب عليها، مظهراً وجهاً آخر، وأخذ يهدّدها بالفضيحة بشكل شبه يومي، ويتوعّدها بأن ينشر عبر مواقع الشبكة العنكبوتية مقطع الفيديو الذي سبق أن صوّراه لنفسيهما معاً، بهدف أن يرغمها على الاستمرار في علاقتها معه، وبالطريقة التي يحدّدها هو، وفقا لمصدر أمني.
وقال المصدر إن الشاكية أضافت أنها في كل مرة تحاول إقناعه بأنها ترغب في التوقف عن مواصلة سيرها في هذا الطريق فيقوم بابتزازها؛ ما حداها إلى الاستنجاد بالأمن، لتخليصها من تهديداته قبل أن يفضحها، فأدار رجال المباحث عجلة تحرياتهم بسرعتها القصوى، وما لبثوا أن أسقطوا المُبتز، وبمواجهته برواية الشاكية لم يستطع الإنكار، فأحالوه إلى الجهة المختصّة؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدّه.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1403 ] نشر منذ 2 ساعتين
نذل .. لعنة الله علية ..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33864 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, المثل قال : اولها نصبه ، وآخرتها غصبه ,,
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 1 ساعة
للاسف اصبحة مثل الزيقااار يمزهاااااا ثم يدوس عليها بقدمه بعد ما ينتهي منها إهانه ما بعدها اهانه .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17985 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان والله يصلح الحال.
المثل يقول. اوله دلع .اخره. ولع
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2294 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
اللهم اصلح احوال المسلمين
مشكلة بعض النساء عاطفيات اكثر من اللازم
لدرجة الغباء
تصدق سيناريواهات الحب واللقاءات
ويستدرجها الخبيث لاعمال لا اخلاقيه
ثم يكشر عن انيابه ويسستغلها اسوأ استغلال
ويجيب لها الفضيحه
اعلمي ايها الفتاه ان الرجل الصادق لا يطلب مقابله ولا مكالمه
ان كان صادق يتقدم للخطبه رسميا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12783 ] نشر منذ 1 ساعة
استغرب من هؤلاء الكلاب الذين يستغلون النساء الساقطات في الغذاره ويبتزونهن ماديا او جنسيا
ثم لماذا تقبل ان يصورها من البدايه ؟ الا تعلم انها ستكون تحت رحمته بهذا الفلم الذي صورها معه في وضع مخل ادبيا
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2294 ] نشر منذ 1 ساعة
البنت الي تصدق من لم يخطبها رسمي
غبيه
او
انها ترغب في الانحلال والانحدار وليس الزواج
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12783 ] نشر منذ 56 دقيقة
الموضوع ليس موضوع خطبه و زواج وانما موضوع صداقه جنسيه وتصوير الاحداث بموافقتها والان حبت تغير نوع الصديق فغضب منها واخذ يهددها بالفديو المصور وهذه نهاية الصداقه الخايبه والخسيسه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2294 ] نشر منذ 43 دقيقة
اها اثاري الموضوع تسذا يابو عمار
اجل تستاهل الي يجيها
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18826 ] نشر منذ 6 دقائق
البنت ماتسوي هاالحركة وتبلغ في عشيقها الا إذا لقت وحدن ثاني
أطلق من الأول
والشاب الي يااااكلها فالسجووون
وهي تروح تمرح بحياتها🤗🤗🤗