الصين توقف إنتاج وبيع سيارات البنزين والديزل - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

ذكرت تقارير لوسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الأحد، أن وزارة الصناعة تستعد لأنها إنتاج وبيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، وذلك خلال فترة وجيزة.

وقال نائب وزير الصناعة الصيني، شين غوبين، خلال منتدى لصناعة السيارات، أمس السبت، إن وزارته بدأت بحثا حول وضع جدول زمني لوقف إنتاج وبيع هذه السيارات التقليدية.

يذكر أن مبيعات الصين من السيارات الكهربائية ارتفعت بنسبة 50 بالمئة خلال عام 2015، لتصل إلى 366 ألف سيارة، أي 40 بالمئة من الطلب العالمي، بينما بلغت مبيعات الولايات المتحدة 159620 سيارة.