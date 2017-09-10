وفاة 6 من عائلة واحدة في تصادم مروع بالأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

لقي 7 أشخاص مصرعهم، بينهم 6 أفراد من عائلة واحدة، فيما أصيب 4 آخرين، في تصادم مركبتين وجها لوجه عند الساعة الثالثة من فجر أمس السبت، في امتداد طريق العقير- العيون في الأحساء.

وذكر مدير مستشفى مدينة العيون العام في الأحساء فهد الكليب، أمس، أن قسم الطوارئ والإسعاف في المستشفى، استقبل فجر أمس المتوفين والبالغ عددهم 7 حالات، وجرى إدخالهم ثلاجة الموتى في المستشفى لاستكمال الإجراءات، فيما تم استقبال نحو 4 مصابين في الحادث.

وباشرت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني في مدينة العيون أعمال إخراج المحتجزين من داخل المركبتين، وفتحت جهات الاختصاص في مرور الأحساء تحقيقا في الحادث لمعرفة أسبابه وملابساته وتحديد المسؤولية.