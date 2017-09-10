الشرطة المصرية تقتل 7 إرهابيين في تبادل لإطلاق النيران - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تمكنت الشرطة المصرية من قتل 7 إرهابيين، فيما إصيب اثنين من أفراد الشرطة، في تبادل لإطلاق النيران في منطقة العجوزة.

وقال مصدر أمنى، أن قوة أمنية اقتحمت اليوم الأحد، شقة يقطنها عدد من العناصر الإرهابية بالعجوزة، ما أسفر عن مقتل 7 إرهابيين وإصابة شرطيين، فى تبادل إطلاق النار.

وأكد المصدر ، أنه بمجرد اقتراب القوات من الشقة، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية، ما اضطر رجال الأمن لمبادلتهم إطلاق النار، وهو ما أسفر عن مقتل 7 إرهابيين وإصابة شرطيين.