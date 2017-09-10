قائد النخبة الشبوانية يرقى إلى رتبة مقدم - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله المسروري(صدى):

أقرت قيادة التحالف العربي ترقية الرائد محمد سالم القميشي قائد قوات النخبة الشبوانية إلى رتبة مقدم .

وأوضحت مصادر عسكرية أن هذه الترقية تكريما واستحقاقا للقائد القميشي وعرفانا من القيادة بالنجاحات المتسارعة التي حققتها قوات النخبة الشبوانية في وقت قصير من تسلم مهامها وضبطها للعناصر الخارجة عن النظام والقانون وبسط الأمن والأمان،وعرف المقدم القميشي بشجاعته وجسارته في تنفيذه المهام الموكلة له بمعية أبطال النخبة الشبوانية والصرامة في ضبط الامور.

أشارت مصادر قيادية في النخبة إلى ان القائد القميشي عرف بتفانيه وإخلاصه لعمله وبذله لجهود مضاعفة والسهر في المتابعة والاشراف والتنفيذ للمهام الموكلة له وعدم الاهتمام براحته الشخصية واعتبرت هذه الترقية بمثابة تكريم لكل ضباط وجنود وأفراد النخبة وأنها حافز لهم لبذل المزيد من التضحية والعطاء لينعم الوطن بالأمن والاستقرار.