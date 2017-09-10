الخدمة المدنية تعلن عدد موظفي الدولة ونسبة الرجال والنساء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الخدمة المدنية أن عدد الموظفين بالدولة من الرجال والنساء في مختلف سلم الرواتب المختلفة المعتمدة، بلغ نحو 1.17 مليون، بينهم 703.6 ألف موظف، و474.1 ألف موظفة.

وأوضحت الوزارة أن موظفي التعليم يتصدرون أعداد العاملين بالدولة حتى نهاية العام المالي (1437/ 1438هـ)، وذلك بواقع 501.4 ألف موظف وموظفة، ومن ثم في المرتبة الثانية الموظفون على سلم الرواتب العام بواقع 428.4 ألف موظفة وموظفة، ثم في المرتبة الثالثة موظفو القطاع الصحي بمجمل 108.7 ألف موظف وموظفة.

ويعود موظفو الدولة اليوم الأحد لمباشرة أعمالهم الوظيفية، عقب انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي استمرت 16 يوما بحسب أنظمة ولوائح الإجازات في الخدمة المدنية، والتي تعتبر الإجازة الأخيرة الرسمية للعام المالي الحالي.