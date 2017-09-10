خفر السواحل الكوري الشمالي يحتجز يختا روسيا - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن حرس السواحل الكوري الشمالي احتجز يختا روسيا لكنه أطلق سراحه بعد ذلك.

وقال ممثل وزراة الخارجية الروسية في فلاديفوستوك، لـ ” سبوتنيك ” ، اليوم الاحد، إن حرس السواحل الكوري الشمالي احتجز يختا روسيا ولكنه أطلق سراحه بعد ذلك.

وأضاف ” ممثل وزارة الخارجية، ” وقد أبلغ مركز التنسيق في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي ” 03:00 بتوقيت جرينتش ” عن احتجاز يخت روسي، وقد أبلغت القنصلية العامة لروسيا بأن حرس السواحل الكوري الشمالي، على الأرجح، قرر عدم أخذ اليخت إلى الميناء، ولكن سمح له بالذهاب “.

وفي يونيو، وقع حادث مماثل عندما احتجز خفر السواحل الكوري الشمالي اليخت الروسي كاتاليكسا في شمال غرب بحر اليابان. وطبقا للقنصل العام لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في كوريا الشمالية تشونغجين يوري بوشكاريف فإن الجانب الكوري الشمالي أوضح أن احتجاز السفينة كسوء فهم.