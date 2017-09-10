فتاة تستغيث بأصدقائها عبر الفيسبوك بعد اغتصابها وطعنها - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

استغاثت فتاة بريطانية ” 23 عاما ” بأصدقاءها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طلبا للمساعدة بعد تعرضها للاغتصاب والطعن.

حيث وقع الحادث بمنزل أسترالي تتشاركه السيدة مع 13 آخرين من زملائها الذي كان المعتدى أحدهم وهو مكسيكي الجنسية، وأرسلت استغاثة عبر فيس بوك تطلب طلب الإسعاف وإنقاذها لأنها لا تعرف رقم الطوارئ.

وكان هاجم ” فرانسيسكو كيبريرا فيلاسكوسا” المرأة البالغة من العمر 23 عاما واغتصبها ثم طعنها بسكين وقالت أنها لم تتحدث مع المجرم سوى بضع مرات حيث فاجأها بغرفتها ثم اعتدى عليها وطعنها في يدها وبعد الاعتداء هربت لغرفة زميلة ثالثة وأغلقت الغرفة عليها لكنه تبعها وطعنها ثلاث مرات أخرى ، فيما تمكنت الشرطة الشرطة البريطانية من ضبطه وتقديمه للمحاكمة.