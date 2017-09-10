بالفيديو .. قصة شاب وُلِد بدون حنجرة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

استطاع ” آيزيا أكوستا ” الذي ولد بدون حنجرة، ومحروماً من القدرة على التكلم، وكذلك الأكل ، أن يواجه المصاعب التي قابلته وخالف جميع توقعات الأطباء الذي أكدوا أنه لن يعيش، وإن عاش فإنه لن يتمكن من المشي، لكنه الآن يستطيع السير بشكل جيد.

والطريقة الوحيدة ليعبر بها أكوستا عن نفسه هي الكتابة، ويعتبر نفسه جيداً في استخدام ملامح الوجه، ويقول إن صوته مسجون داخله، وإن الموسيقى تساعده لإخراجه، لكنه لا يستطيع فعل ذلك وحده.

ويعكف الشاب على كتابة القصائد وكلمات الأغاني، لكن بعد ذلك تبقى هذه الكتابة معه فقط.

وفي فيلم قصير نشره موقع ” Great Big Story ” قال إنه عندما التقى شخصاً يدعى تراب هاوس، ساعده على استخراج صوته.

ويقول هاوس إن موسيقى الهيب هوب تسمح له بأن يكون صوت من لا صوت له، ” عندما قابلت آيزيا، لم أعرف ماذا أتوقع، وعندما حصلت على فرصة التواصل معه لأول مرة، شعرت بأنه لا يعاني من مشكلة في الكلام “.

وأعرب عن إعجابه بقدرات الشاب على كتابة الشعر، الذي يتحدث فيه عن تجاربه، وبدأ هاوس بغناء تلك الكلمات، وكان أول عمل لهما يحمل اسم ” أوكسجين للتحليق “.

وأشار إلى أن آيزيا لديه الكثير من الأشياء لقولها، ووجدا طريقة لذلك، ولديهما رسالة يريدان إيصالها، تفيد بأنه لا يجب على الإنسان أن يقف جانباً دون أن يفعل شيئاً، حتى لو كان يعاني من إعاقة.

ويظهر الشاب إلى جانب صديقه المغني على المسرح أحياناً، وقال إنه يكتب أغنية عن التنمر، لأنه تعرض له عبر الإنترنت بسبب شكله.

وختم: ” ربما الناس ينظرون إليّ على أني شخص مريض، لا أهتم لذلك، أريد أن يعرفوا أنه لدي صوت “.