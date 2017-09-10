الانقلابيون يواصلون اجتثاث أنصار المخلوع صالح من مراكز " القيادة والسيطرة " - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أصدرت ميليشيا الحوثي، عددا من القرارات غير المعلنة بإجراء تعيينات عسكرية من القيادات الموالية، وإزاحة ضباط من الموالين للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.

وقالت مصادر عسكرية في صنعاء إن التعيينات طالت قيادات عسكرية في عدد من الألوية والوحدات العسكرية، التابعة للحرس الجمهوري السابق، حيث تمت إزاحة بعض القيادات الموالية لصالح وتعيين قيادات أخرى موالية للحوثيين.

وكشفت شبكة ” سكاي نيوز “، أن التعيينات العسكرية تهدف إلى وضع يد الحوثيين بشكل كامل على هذه القوات، بعدما كانوا أصدروا ثلاثين قرارا بتعيينات في وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب من الموالين لهم.

كما أصدر الحوثيون عددًا من القرارات بتعيينات في الجهاز الإداري من الموالين لها وإزاحة أنصار صالح منها، فقد وضع يدهم على جهاز القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وقاموا بتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى موالٍ لهم.

وأصدر رئيس المجلس السياسي صالح الصماد قرارا بتعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بدلا عن القاضي عبد الملك الأغبري المحسوب على حزب صالح.

ويسعى الحوثيون إلى السيطرة على القضاء والقيام بتعيينات فيه من القضاة الموالين لهم، لكي يتسنى لهم القيام بمحاكمات للمعارضين لهم ومن أعلنوا تأييد السلطة الشرعية.

كما عين المجلس السياسي اثنين من الموالين للحوثيين وكلاء في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في سلطة الانقلاب، وتم تعيين إبراهيم أحمد علي الحيفي رئيساً للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بدلا عن الدكتور علي الشعور القيادي في حزب المؤتمر.

ويسعى الحوثيون من خلال التعيينات في المؤسسات المدنية إلى تعزيز نفوذهم المالي، بعد ازاحة الموالين لصالح وآخرين من الكوادر المؤهلة.

وتأتي حزمة القرارات هذه التي أصدرها الحوثيون كتدشين لمرحلة جديدة من صراعهم مع صالح والذي تصاعدت وتيرته مؤخرا. حيث لا يزال قادة ونشطاء الحوثي يشنون هجوما على صالح وحزبه.