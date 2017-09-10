بالفيديو.. إطلالة ساحرة لعروس تنتهي بموقف مُحرج - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إطلالة ساحرة لعروس تنتهي بموقف مُحرج
تعرضت عروس لموقف مُحرج ، فعقب أن لفتت الأنظار بشدة بإطلالة ساحرة وفستان رائع شديد التميز ، وبينما كانت جميع الأنظار تلاحقها تعثرت وسقطت على الارض .
وكانت العروس تقود وصلة من الرقص والغناء وسط أصدقائها وأقاربه، ثم انتقلت لالتقاط بعض الصور التذكارية، وأثناء سيرها تعثرت بسبب ذيل فستانها الطويل لتسقط إلا أنها استطاعت النهوض سريعا دون أن تتخلى عن روحها المرحة.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 4 ساعات
الف مبرروك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17985 ] نشر منذ 2 ساعتين
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17985 ] نشر منذ 2 ساعتين
تكبر وتنسى
الابهاوي[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسكين انا
امس طحت
من فوق ظهر الزيت
بعد صلاة الفجر والي المغرب شغال
محد قالي سلامات ننزل حتى خبر
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18826 ] نشر منذ 58 دقيقة
عين وماصلت على النبي
سلامات ياابهاوي
سلاماااااااااات
جعلها فالمحرومه ولافيك😂😂😂😂😂😂
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 56 دقيقة
طاوووس على غفله ، مامثل البساطه فستان مبالغ فيه وكأنها جالسه تمسح الارضيه .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12784 ] نشر منذ 52 دقيقة
سلامات و ما تشوف شر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33864 ] نشر منذ 42 دقيقة
جعلها بألف صنقار هي وفستانها وذيلها معها ,,
,, المهم عندنا اخونا الأبهاوي وطيحته .. سلامات ياالغالي ، ماتشوف شر ، تكفير خطايا بإذن الله ومأجورٍ عليها ,, بإذنه تعالى ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14302 ] نشر منذ 22 دقيقة
بينما كانت جميع الأنظار تلاحقها تعثرت وسقطت على الارض 😂
والله من كبر الفستان كأنه زوليه
طاحت فيه 😅