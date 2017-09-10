 بالفيديو.. إطلالة ساحرة لعروس تنتهي بموقف مُحرج - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 10

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. إطلالة ساحرة لعروس تنتهي بموقف مُحرج

بالفيديو.. إطلالة ساحرة لعروس تنتهي بموقف مُحرج

بالفيديو.. إطلالة ساحرة لعروس تنتهي بموقف مُحرج
القاهرة(صدى):

تعرضت عروس لموقف مُحرج ، فعقب أن لفتت الأنظار بشدة بإطلالة ساحرة وفستان رائع شديد التميز ، وبينما كانت جميع الأنظار تلاحقها تعثرت وسقطت على الارض .

وكانت العروس تقود وصلة من الرقص والغناء وسط أصدقائها وأقاربه، ثم انتقلت لالتقاط بعض الصور التذكارية، وأثناء سيرها تعثرت بسبب ذيل فستانها الطويل لتسقط إلا أنها استطاعت النهوض سريعا دون أن تتخلى عن روحها المرحة.


الوسوم:, ,

9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 17985 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 2 ساعتين

مسكين انا
امس طحت
من فوق ظهر الزيت
بعد صلاة الفجر والي المغرب شغال
محد قالي سلامات ننزل حتى خبر

[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 56 دقيقة

طاوووس على غفله ، مامثل البساطه فستان مبالغ فيه وكأنها جالسه تمسح الارضيه .

[ عدد التعليقات: 12784 ] نشر منذ 52 دقيقة

سلامات و ما تشوف شر

[ عدد التعليقات: 33864 ] نشر منذ 42 دقيقة

جعلها بألف صنقار هي وفستانها وذيلها معها ,,

,, المهم عندنا اخونا الأبهاوي وطيحته .. سلامات ياالغالي ، ماتشوف شر ، تكفير خطايا بإذن الله ومأجورٍ عليها ,, بإذنه تعالى ,,

[ عدد التعليقات: 14302 ] نشر منذ 22 دقيقة

بينما كانت جميع الأنظار تلاحقها تعثرت وسقطت على الارض 😂

والله من كبر الفستان كأنه زوليه
طاحت فيه 😅

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *