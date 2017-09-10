بالفيديو.. إطلالة ساحرة لعروس تنتهي بموقف مُحرج - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تعرضت عروس لموقف مُحرج ، فعقب أن لفتت الأنظار بشدة بإطلالة ساحرة وفستان رائع شديد التميز ، وبينما كانت جميع الأنظار تلاحقها تعثرت وسقطت على الارض .

وكانت العروس تقود وصلة من الرقص والغناء وسط أصدقائها وأقاربه، ثم انتقلت لالتقاط بعض الصور التذكارية، وأثناء سيرها تعثرت بسبب ذيل فستانها الطويل لتسقط إلا أنها استطاعت النهوض سريعا دون أن تتخلى عن روحها المرحة.