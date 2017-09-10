السهلاوي يتصدر هدافي تصفيات كأس العالم متفوقا على رونالدو - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تصدر مهاجم المنتخب الوطني محمد السهلاوي، قائمة الهدافين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا في مختلف قارات العالم، برصيد 16 هدفا متفوقا على نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ومهاجم منتخب الأوروجواي إديسون كافاني.

ونشر الحساب الرسمي لكأس العالم، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائمة الهدافين والتي ضمت إلى جانب السهلاوي، كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال والذي احتل المركز الثاني على العالم برصيد 14 هدفاً، فيما جاء إديسون كافاني مهاجم منتخب أوروجواي في المركز الثالث بـ9 أهداف.