الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأحد، أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة والأجزاء الداخلية منها والساحلية , كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك حيث تتأثر برياح شرقية نشطة مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، حائل والقصيم وكذلك على جنوب غرب المملكة, وسماء صحو إلى غائمة جزئي على مناطق المملكة , ويتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات ” جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ” , وتزداد نسبة الرطوبة على السواحل الشرقية خلال الليل والصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.