إخلاء جزئي لمطار فرانكفورت بعد إبلاغ راكب بوجود متفجرات بحقائبه - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

قامت الشرطة الاتحادية مطار فرانكفورت الألماني، مساء أمس السبت، بإخلاء جزئي بعد ما أبلغ رجل يبلغ من العمر 37 عاماً، الشرطة أن بحوزته متفجرات في أمتعته.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن الحادث شهد إخلاء جزءاً من المبنى رقم 1 بالمطار , بالإضافة إلى منطقة ربط بمحطة قطار عالي السرعة، وذلك لمدة 90 دقيقة.

واعتقلت الشرطة الاتحادية الرجل وتحققت من أمتعته، التي كانت تحتوي على قطع كمبيوتر وعبوة غاز , مبينة أن المسافرين لم يتعرضوا للخطر في أي وقت خلال الحادث.

يذكر أن الرجل تورط في حوادث مماثلة في الماضي، ويجري حاليًا إيداعه ضمن منشأة للأمراض النفسية.