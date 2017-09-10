بالفيديو.. معلمون يتهمون قينان الغامدي بالسعي وراء الشهرة.. والأخير يرد - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

هاجم معلمون، الكاتب الصحفي قينان الغامدي بعد موقفه الأخير من المعلمين، واتهامهم بالتسيب وضعف التأهيل، موضحين أنه يسعى وراء الشهرة والإساءة لسمعة المملكة، بادعاء أنهم يصدرون الإرهاب.

وقال المعلم نايف العتيبي في لقاء مع برنامج ” يا هلا ” على قناة ” روتانا خليجية “، أمس السبت، إن الغامدي أراد الشهرة من تطاوله على المعلمين، متهماً إياه بأنه يحاول تأجيج الخلاف بين أطياف المجتمع، مشددا على أن المعلم ضلع مهم من أضلاع العملية التعليمية، وأن الوزارة تحتاج للمزيد من الوقت لتنضج اختباراتها للتجارب التعليمية.

وتساءل العتيبي أنه إذا كان منتج التعليم سيئاً لهذا الحد فأين تعلم قينان الغامدي، مؤكدا أن اشتراطه تجاوز 60 % من المعلمين لاختبار قياس للاعتذار لهم هو ازدراء للمعلم.

من ناحيته، أوضح المعلم نايف البقمي أن ما ذكره الكاتب قينان الغامدي ينطبق بالفعل على بعض المعلمين لكنه وقع في فخ التعميم، مشيراً إلى أن وزارة التعليم شريك فيما خلص إليه وضع المعلم من سوء، والضحية هو الطالب، مضيفاً أنه لم يجد رداً منطقياً على ما ذكره قينان ولم يجد من تطوع بتفنيد آرائه.

وطالبت المعلمة أكابر الأحمدي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مَن يسيء لسمعة المعلمين والمعلمات، مبينة أن كل مَن يملك زاوية في صحيفة أو قناة الآن صار يستغلها في التقليل من قيمة المعلم.

من جانبه، رد الكاتب الصحفي قينان الغامدي على تعليق المعلمين حول تصريحاته، بأنه لا يحتاج إلى شهرة على حسابهم أو على حساب غيرهم، مشدداً على أنه لم يعمم بل قال إن غالبية المعلمين تأهيلهم ضعيف وثقافتهم ضحلة ومتسيبون، وأنه يعرف الكثير من المعلمين المتميزين والمثقفين لكنهم قلة.