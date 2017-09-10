تطوير تشترط مسافة 250 مترا فأكثر للحصول على خدمة النقل المدرسي - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

اشترطت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي على الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل لأبنائهم وبناتهم من طلاب المدارس، أن تكون المسافة بين المنزل والمدرسة 250 متراً فأكثر، مبينة أن كلما كان المنزل أبعد كان هناك أولوية في الحصول على الخدمة.

وطالبت ” تطوير ” أولياء الأمور الراغبين في الاستفادة من خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات بالدخول إلى قسم النقل المدرسي ضمن نظام ” نور ” التابع للوزارة، مشيرة إلى أن تقديم الخدمة سيقتصر فقط على الطلبة المسجلين عبر “نور”، ومن لم يستكمل إجراءات التسجيل سيتم استبعاده، داعية أولياء الأمور إلى سرعة التسجيل قبل بدء العام الدراسي.

وأوضحت أن بعد تسجيل الطالب أو الطالبة ستقوم المدرسة بدراسة الطلب مع بداية العام الدراسي وإبلاغ ولي الأمر بالقبول أو الرفض عبر ” نور “، مضيفة أنها ستراعي معايير خاصة في الاستحقاق في الخدمة، منها أن تكون المسافة بين المنزل 250 متراً فأكثر بما لا يزيد على دائرة نصف قطرها 3 كم من باب المدرسة، وإعطاء أولوية للمنازل الأكثر بعداً.

ونوهت الشركة إلى أنه في حالة تغيير موقع منزل الطالب أو الطالبة فعلى ولي الأمر إلغاء الطلب وإنشاء طلب جديد مع تحديث البيانات.